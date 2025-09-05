Insólita celebración de hombre en Medellín tras pagar su moto: sin casi nada de ropa

En Medellín, un ciudadano se volvió viral tras protagonizar una peculiar celebración que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. El hombre decidió salir a las calles en ropa interior para festejar que logró saldar por completo la deuda de su moto.

En el video, que rápidamente se difundió en plataformas digitales y que acumula cientos de reproducciones, se observa al motociclista sobre una NMax con globos a los costados, un cartel en la parte trasera con la frase “Mi última cuota” y portando únicamente ropa interior con varios rotos, además de su casco de seguridad.

La escena fue grabada mientras transitaba por las vías de la ciudad, generando sorpresa entre los transeúntes y usuarios en línea, quienes destacaron tanto la alegría como lo insólito de la situación. Muchos aseguraron que entienden "el sentimiento" de terminar de pagar ese tipo de deudas.

Vea el video:

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Entre risas, aplausos y reflexiones sobre lo difícil que puede ser mantenerse al día con las deudas en Colombia, algunos usuarios escribieron: “Muy bien, cada quien celebra sus logros; para unos es pequeño, para él es grande”, “porque ni ropa le quedó para poder pagar la cuota”, o “Calzones rotos, el costo de la perseverancia”.

Este no es el único video de este tipo, en redes sociales ya han circulado varios clip donde jóvenes celebran de la misma manera.