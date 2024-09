Insólita reacción de estadounidense al probar tamales por primera vez: “Así no se comen”

Una joven estadounidense ha desatado risas y comentarios en redes sociales tras compartir su peculiar experiencia al probar tamales por primera vez. En un video que rápidamente se volvió viral en TikTok, la internauta, residente de Los Ángeles y conocida en la plataforma como @prablums, relató cómo intentó degustar el popular platillo mexicano, pero cometió un error que muchos principiantes hacen: lo comió con todo y hoja de maíz.

En el video, que ya acumula casi 18 millones de reproducciones y más de 2 millones de ‘me gusta’, la joven muestra su entusiasmo inicial por probar los tamales que su amiga mexicana le había enviado. “Esta es mi primera vez comiendo un tamal. Mi amiga mexicana dijo que eran superbuenos. Entonces, estoy muy emocionada”, comenta mientras sostiene el tamal aún envuelto en su hoja.

Sin saber que debía retirar la hoja de maíz, la joven le dio un gran mordisco, solo para llevarse una desagradable sorpresa. La textura dura y la falta de sabor la dejaron visiblemente confundida. Sin embargo, al desprenderse un trozo de la masa, logró probar el relleno y descubrir el verdadero sabor del tamal, momento en el que comprendió su error.

Avergonzada, la joven retiró la hoja de maíz y dio su primer bocado de manera correcta. Al saborear el tamal, su rostro cambió inmediatamente: “Espera… ¡Oh! 10 de 10”, dijo.

Vea el video:

Las reacciones al video no tardaron en llegar. Muchos usuarios se burlaron amistosamente de la situación, recordando cómo el choque cultural a menudo genera este tipo de confusiones gastronómicas.

"¡Qué linda cuando se dio cuenta! JAJAJAJA. Lo bueno es que le gustaron los tamales", "Por un momento me convencí de que "tamal" se dice "tamale"", "Es tamal como lo come 😞", "Así no se come", "Es tamal como lo come 😞", son algunos de los comentarios que se leen en el video.