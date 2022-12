¡Insólito! Dejan olvidado a un menor en la silla trasera de un taxi en Cartagena

Un hecho insólito se presentó la madrugada de este viernes en Cartagena. Al parecer, por un descuido de su madre, un menor de 10 años quedó dormido en la silla trasera de un taxi luego de bajarse en un hotel del barrio El Laguito.

El conductor Adalberto Zuñiga solo

se percató de la presencia del menor cuando había atravesado toda la ciudad.

"Se bajaron las maletas, me pagaron mi servicio, nuevamente recorrí todo el Centro Histórico, toda la avenida Pedro de Heredia y ya casi entrando a la terminal de transporte, el niño me dice ¿Oiga señor para dónde me lleva? Yo quedé paralizado porque no había tomado ningun servicio desde el hotel", afirmó Zúñiga.

De inmediato, el taxista puso en conocimiento a las autoridades y regresó nuevamente al hotel en el barrio El Laguito para entregar el menor a progenitora.