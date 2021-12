Instaló cámara en el timbre de su casa y descubrió que su esposo le era infiel: todo quedó en video

A través de TikTok, una usuaria compartió un video de la supuesta infidelidad de su esposo, después de instalar una cámara en el timbre de su casa.

En el video se puede ver que el hombre sale de su casa, observa que no haya nadie en la calle y se despide de su amante con un apasionado beso. “Cuando tu esposo está demasiado enfermo para ir al viaje que planeaste", escribió la mujer en la descripción del video.

La mujer contó que tenía planeado un viaje familiar, en el que estaba incluido su esposo, pero su excusa fue que estaba muy enfermo y no podía asistir. Sin embargo, lo que no sabía era que la cámara estaba prendida y él pensó que estaba desactivada.

Además reveló que la cámara había sido instalada por su propio esposo, que más adelante corrió con muy mala suerte y lo descubrieron con las manos en su amante.

Finalmente, la mujer, quien respondió los comentarios de los internautas, afirmó que se separó de su esposo después de ver las imágenes.

“Sí, se disculpó conmigo, pero no creo que ninguna disculpa sea lo suficientemente buena. No creo que pueda llegar a un punto en el que pueda decir ‘está bien’, porque no estaba bien”, respondió la mujer.

Mire el viral video de TikTok: