Integrante de Yo Me Llamo intentó acabar con su vida: sufre de depresión

Se trata del imitador de Jim Morrison en Yo Me Llamo, Santiago Naranjo, un músico de Fusagasugá, y becado de la universidad de Los Andes, quien intentó acabar con su vida tras una dura lucha contra la depresión.

El imitador se ha caracterizado por sus presentaciones en el reality y los cuales les han dado protagonismo. En una entrevista en La Red de Caracol Televisión, el músico señaló los momentos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

“El punto álgido de la depresión llegó por un mal de amor. Me terminó mi pareja de ese entonces y eso me devastó porque yo a ella la tenía en un pedestal y para mí lo era todo, y pasar de todo a la nada es horrible”, señaló Santiago Naranjo en La Red.

Por otro lado, también se refirió a que, en medio del caos de su separación con su pareja, le llegó la crisis de los 25, donde se encontraba sin saber qué hacer, sin trabajo y que estaba en una burbuja.

“Se juntaron muchas cosas y yo dije no, y me sumí en una depresión muy fuerte. Pensé en quitarme la vida muchas veces, hubo un momento que creo fue el más disruptivo en ese proceso si vi un lazo de fique que estaba colgado, estábamos construyendo un segundo piso en la casa y vi el lazo colgado y eran las seis de la tarde yo lo alcancé a coger y me lo alcancé a amarrar y sentí un pánico y dije no, me lo quité y lo boté y desde entonces dije no era la opción que quería para mi vida”, indicó Naranjo.

Integrante de Yo Me Llamo intentó acabar con su vida Foto: captura de pantalla

También señaló en la entrevista con La Red, que encontró un camino para salir de sus penas, además de liberar todo lo que llevaba adentro, apoyándose en la música y convirtiéndola en un mecanismo para canalizar sus emociones.

En la actualidad, según lo comentó en la entrevista, se encuentra como prioridad su salud mental y además hizo un llamado importante a las personas, señalando que no se debe tener miedo de ir al psicólogo y buscar ayuda porque muchas veces es necesario.