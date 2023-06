“Intervengan las prendas y laven los jeans tres veces al año”: Pilar Castaño

Si hay alguien autorizado para hablar de moda en Colombia es Pilar Castaño , referente en la industria y una de las mujeres más elegantes y reconocidas en el país. Castaño habló con Blu Radio de las tendencias en esta temporada primavera-verano para hombres y mujeres en este 2023. Y la importancia de la sustentabilidad en esta industria.

“La moda está muy fresca porque es primavera que anuncia la cercanía del verano, los días más largos, más luminosos, más cálidos. Entonces viene mucho la fuerza de los años 60 del pop, viene toda esa inocencia, esos colores ácidos, también está el rosa Barbie, pero como tendencia el mallado , todo lo que tenga que ver con malla, el croché de las abuelas, la transparencia y el denim hasta en los zapatos”, señaló Castaño, quien a través de pasarelas con los looks de la temporada, participó en la Shopping Night de Mango y presentó tendencias y dio asesorías de moda.

La colombiana, referente es la moda colombiana y mundial explicó cómo es practicar la moda sostenible y qué acciones, en lo cotidiano, pueden ayudar para hacer más sustentable esta industria.

1 of 3 Tendencias 2023 Foto: Blu Radio. 2 of 3 Tendencias 2023 Foto: Blu Radio. 3 of 3 Tendencias 2023 Foto: Blu Radio.

“Moda sostenible es que la camisa, el blazer que llevas puesto, lo uses mínimo 60 veces y después de 60 posturas, se lo pases a tu hermana a tu madre a tu hija, que las prendas sigan cubriendo el cuerpo humano, pero por generaciones…no hay que comprar por comprar, que la prenda se sostenga o si no, si te aburrió tu blazer transfórmalo, intervenlo , ponle parches, una lentejuela o un brillo o córtale las mangas”, resaltó Castaño.

La elección de materiales más respetuosos, tener procesos de menor impacto ambiental, promover las prácticas de diseño circular y ser referente en la igualdad de oportunidades, son algunas de las acciones que ha adquirido la industria y la colombiana es consciente de eso, por esta razón entregó recomendaciones para ayudar al medioambiente.

“No lavar los jeans, los jeans te digo se deben lavar tres veces al año máximo, el denim aguanta, no necesita lavados, los japoneses no lavan los jeans, se paran y se quedan ahí parados solos, al lavarlo gasta muchísima agua; tratar de usar prendas que no tengan que ir a la lavandería, , lavar en casa, usar jabones biodegradables, no usar nada que sea tóxico en tus prendas, reutilizar y heredar prendas. La moda vintage, la moda de la tía, de la abuela, la nostalgia que trajo este nuevo milenio y es bonito alimentarla porque son prendas con historia y es fantástico”, enfatizó la experta.

