Investigan crimen de joven asesinada tras rechazar a presunto capo narco

Una joven de 22 años fue asesinada en circunstancias que han causado conmoción en Brasil. El caso se registró en Vila Aliança, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, donde Sther Barroso dos Santos perdió la vida luego de ser víctima de abuso sexual y una brutal golpiza.

Según relataron familiares y testigos, el ataque habría sido perpetrado por Bruno da Silva Loureiro, alias 'Coronel', jefe del narcotráfico en la favela de Muquiço y miembro de la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP). La agresión se produjo después de que la joven se negara a salir con él durante una fiesta funk.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Sther bailando momentos antes de ser interceptada. Poco después, su cuerpo desfigurado fue abandonado frente a su vivienda. Vecinos intentaron auxiliarla y la trasladaron al Hospital Albert Schweitzer, en Realengo, pero llegó sin vida. Los exámenes forenses confirmaron que también había sufrido abuso sexual, según informó el portal R7.

⚠️VEJA: Sther Barroso aparece em vídeo em baile funk pouco antes de ser brutalmente morta após negar ficar com o traficante Coronel, chefe da favela do Muquiço, em Guadalupe.



Participe: https://t.co/BlJbYyFAVs pic.twitter.com/94qf41LASx — ERREJOTA DO CAOS OFC (@errejotadocaos) August 20, 2025

La hermana de la víctima expresó su dolor a través de redes sociales. “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Acabó con la vida de mi hermana en el lugar donde estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Solo Dios tenía ese derecho”, escribió.

En otro mensaje, denunció el impacto devastador que deja el crimen en su familia: “Estábamos en paz y felices. Tú (el narcotraficante) destrozaste a nuestra familia. Arruinaste la vida de mi hermana. Ella soñaba con casarse, con ser madre. ¿Y ahora qué hago con mi vida sin ti?”.

En medio de la tragedia, familiares y amigos recordaron las metas que Sther había escrito en un cuaderno para el próximo año: “Terminar la escuela, hacer tres cursos, tener un perrito, enfocarse en el gimnasio y agradecer a Dios todos los días”.

La joven también se preparaba para mudarse a un nuevo hogar y recientemente había iniciado el trámite para obtener su licencia de conducir. “Será el mejor año de mi vida”, había escrito con ilusión respecto a 2025.

Una amiga cercana lamentó la pérdida en declaraciones al medio g1: “Ella tenía tantos sueños… Quería estudiar, trabajar, cambiar su vida. Eso se lo arrebataron de la manera más cruel”.