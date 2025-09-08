Isabella Ladera confirma video íntimo y advierte acciones legales contra Beéle

A través de redes sociales, se hizo viral un video íntimo de supuestamente la modelo venezolana Isabella Ladera y Brandon de Jesús, conocido en el mundo de la música como Beéle, el cual terminó confirmando ella al asegurar que “fue un acto de traición a su confianza”.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos persona: la otra persona y yo. Una persona que me mintó desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, dijo la modelo en sus redes sociales.

En su comunicado, aseguró que la persona lo hizo con el objetivo de “destruirla” y afectó no solo su buen nombre, sino que generó un malestar frente a toda su familia lo cual le pareció un acto de “falta de dignidad” al exponer una mujer de esa manera pese a los fallos que hubo en el camino.

“Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, añadió.

Isabella Ladera // Foto: AFP

¿Habrá demanda contra Beeéle?

Sí. De hecho, en su comunicado Isabella Ladera aseguró que esto será un ejemplo de que las mujeres pueden responder a los actos de maltrato de parte de “un narcisista”, por lo cual se encuentra asesorandose de expertos para poder llevar a cabo la acciones legales.

“Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos Mi valor no me define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, puntualizó.