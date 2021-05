Jessi Uribe aclaró que no es uribista y se arrepintió de opinar de política en el pasado

El cantante de música popular Jessi Uribe compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aseguró que no es uribista y se “arrepiente” de haber opinado de política en el pasado.

En la publicación, el cantante también dijo que no es petrista ni duquista y aprovechó para aclararle a sus seguidores su posición política a propósito del paro nacional que se vive en el país.

“Quiero decirles algo y ojalá lo repliquen para que dejen de estar hablando tanta vaina. No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy uribista, ni petrista ni del duquismo”, dijo.

Además afirmó que se arrepiente de opinar sobre política en el pasado, pues muchos lo atacaran a través de redes sociales cuando lo hizo. “Si en algún momento opiné de política me arrepiento, soy cantante y debo llevar un mensaje con mi música. Esa es mi bendición. Soy colombiano y me duele la guerra”, agregó.

Finalmente señaló que le duele la guerra que se vive en el país y que es una persona que no nació para hacer daño. “Dios los bendiga siempre y bendiga enormemente sus vidas”, finalizó.