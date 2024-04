Jhon Alex Castaño habla sobre polémica con empresario en Barcelona: "Yo a Darío Gómez lo he amado"

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño, conocido como 'El rey del chupe', ha sido protagonista de una polémica tras las acusaciones del empresario Hans Dieter Otto, dueño de una discoteca en Barcelona, España.

Todo inició cuando Otto hizo un video explicando las razones por las que no recomendaba contratar un show del colombiano, alegando que no cumplió con las expectativas y que incluso se negó a hacer un homenaje al fallecido 'Rey del despecho', Darío Gómez.

En unaentrevista exclusiva con el programa El Klub de La Kalle, Hans Dieter Ottodetalló su versión de los eventos que ocurrieron el pasado 28 de marzo en su discoteca, señalando que la presentación de Jhon Alex Castaño fue de calidad cuestionable y que se negó a realizar un homenaje a Darío Gómez. Otto incluso afirmó que tuvieron que regalar la mitad de las entradas debido al supuesto bajo rendimiento del espectáculo.

El empresario comparó a Castaño con Darío Gómez, destacando que el 'Rey del despecho' nunca se negó a realizar presentaciones ni impuso exigencias como las que, según Otto, hizo el cantante de música popular. Además, mencionó que Darío Gómez solía socializar con los empresarios, algo que, según Otto, Castaño no habría hecho, ya que "mandó a otras personas que se presentaron como manager".

Publicidad

¿Qué dijo Jhon Alex Castaño tras acusaciones del empresario en Barcelona?

Ante estas acusaciones, Jhon Alex Castaño decidió hablar públicamente para dar su versión de los hechos. El cantante colombiano explicó que el problema surgió porque no permitieron la entrada de sus familiares al establecimiento y el empresario los trató mal, lo que generó su malestar.

Castaño también aclaró que llegó al lugar con cinco músicos debido a una situación con el pasaporte de su requinto, Cristian Torres, y explicó el uso de una multitrack en sus presentaciones.

Publicidad

En cuanto a las acusaciones de haber insultado a Darío Gómez, Castaño respondió enfáticamente: "Nunca en mi vida ha habido una prueba, no hay un mensaje, ni una nota de voz donde yo haya dicho: no soy émulo de Darío Gómez. Yo a Darío lo he amado, ha sido mi ídolo". Incluso anunció que lanzará pronto un homenaje al artista junto a Hernán Gómez, hermano del fallecido 'Rey del despecho'.

Finalmente, Jhon Alex Castaño aseguró que tomará acciones legales contra el empresario, quien según él lo amenazó: "Van a haber un poco de acciones legales porque por parte del señor empresario, con el cual yo no tengo ni un contrato, porque yo le vendí la fecha fue a otra empresa, tuvimos una amenaza hacia mi mánager Camilo Idárraga donde el hombre expresó en su voz alta, gritando, con testigos que tenemos, que 'de España no salía'".