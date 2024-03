Cantante Yeison Jiménez: "La música popular merece lugares destacados al trascender de las cantinas"

Agotar en cuestión de horas las entradas para sus conciertos en el Movistar Arena de Bogotá le reafirmó al cantante de música regional Yeison Jiménez que el género popular trascendió de las cantinas y seguirá conquistando grandes escenarios porque "merece espacios importantes".

El intérprete de 'Aventurero' y 'Vete' tardó siete horas en vender las entradas para sus presentaciones del 27 y 28 de julio en un escenario que recibió en los últimos dos años a Backstreet Boys, Miley Cyrus, Rosalía, Carlos Vives, Kiss y Gorillaz, entre otros.

"Todavía no lo creo. Siento que es muy meritorio, pero no lo entiendo. Nunca me he montado en la película de ser 'el más', pero lo que hicimos es una hazaña gigante", cuenta en una entrevista con EFE.

Jiménez simplemente dijo a través de las redes sociales que quería celebrar sus 13 años de carrera con "17/32 Invicto Tour" y el público hizo el resto para superar sus miedos y corroborar que "la música popular ha cambiado demasiado".

Publicidad

"Tenemos exponentes muy buenos dentro de mi género que todos los días se levantan a tratar de traspasar fronteras, a llevar la música un poquito más lejos", señala el cantautor.

Música con mensaje

Después de ese viaje que emprendió a los 17 años, cuando escribió su primera canción y decidió ser cantante para "probar por cuatros años y, si no funcionaba", irse para el Ejército, el artista quiso asumir en solitario el mayor desafío de su carrera, en la que destaca haber sido nombrado en 2021 como el artista revelación latino por la revista Billboard.

Publicidad

"Cuando yo comencé en esto, la música popular era música de cantina, hoy ya no, hoy la escuchamos en los mejores bares de Bogotá, de Medellín, de toda Colombia. Yo me siento orgulloso de la música que hago", afirma el artista, y agrega: "Le hemos venido diciendo a la gente que este género también merece espacios importantes".

En este momento de transición, Jiménez no olvida a los que sembraron la semilla de una música culturalmente de pueblo, "la única música que queda con contenido, con mensaje".

"Sea triste o feliz, todavía le cantamos al amor, al despecho; hoy en día todo habla es de culos, tetas y drogas", critica.

A renglón seguido añade: "Es el segundo género más escuchado del país hoy, pero es el primero de Colombia porque los artistas urbanos no están en Colombia, están por fuera. Los que cubrimos todo ese espectro somos los artistas de música popular".

Publicidad

Nuevos proyectos

El intérprete de 'Mi Venganza' y 'MLP' alista un álbum con 10 colaboraciones internacionales y dos locales, Pipe Bueno y Luis Alfonso.

Prepara además un ambicioso show, que también llevará a Medellín y a Manizales, en el que transitará durante más de tres horas por distintas etapas de su historia musical, pues a sus 32 años tiene "muchos éxitos y música para cantar sin repetir canción".

Publicidad

Antes vibrar con el Movistar Arena de Bogotá a reventar, Jiménez emprenderá su quinta gira por Estados Unidos con presentaciones en Nashville (22 de marzo), Memphis (23 de marzo) y Chicago (24 marzo) para luego partir rumbo a Europa, donde tiene programadas presentaciones cuatro presentaciones en España (Barcelona, Alicante, Madrid y Vitoria), una en Inglaterra (Londres) y otra en Suiza (Lausanne).

"Soy el único de mi género que ha llenado la Cubierta de Leganés. He venido haciendo un trabajo bien soportado, bien estructurado. Pasamos de cantar en la cantina pequeña de España, en la cantina pequeña en Miami a hacer un Arena en Miami, a hacer un Addition Financial Arena en Orlando o a cantar en buenos sitios en Europa, pero ha sido un proceso", relata.