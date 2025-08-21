Joven de 17 años vendió a su novio como esclavo por $60 millones: lo engañó con viaje

Una relación que parecía llena de amor e inocencia se convirtió en una pesadilla para un joven de 19 años, quien fue vendido por su novia bajo la excusa de unas vacaciones.

Quien protagonizó esta historia es un joven chino oriundo de Zhanjiang, que conoció a una chica de 17 años en un billar y se enamoró por completo.

A los ojos de sus familiares, la joven, de 17 años era "llamativa", pues señalaron a medios internacionales que solía vestir con ropa "provocativa" y bolsos de diseñador falsos.

Además, la adolescente solía comentarle a su pareja que sus padres eran gestores de inversiones, señalando supuestos negocios familiares en Myanmar, en la frontera con Tailandia.

Intentaba convencer a mi hermano para que fuera a Myanmar con promesas de trabajo señaló la hermana de la víctima

Fue entonces que en febrero de este año el joven tomó la decisión de viajar en secreto a Bangkok, capital de Tailandia, donde todo se salió de control luego de que fuera traicionado por su novia, quien lo vendió por 15.000 dólares (cerca de 60 millones de pesos colombianos) a una banda criminal en Myanmar.

Myanmar. Foto: Freepik

El joven tuvo que soportar un infierno durante largos meses de tortura, trabajos forzados y hambre, pues los criminales le raparon la cabeza y lo golpeaban con frecuencia. Al joven le exigían realizar fraudes por internet y cumplir con una cuota diaria.

Trabajaba de 16 a 20 horas diarias y, tras los repetidos y fuertes golpes que recibía en la cabeza, tuvo pérdida auditiva permanente.

Al respecto, la hermana de la víctima señaló a medios internacionales que la joven lo abandonó en la zona de los criminales con la excusa de recoger a alguien. Los criminales le confiscaron el celular y su pasaporte.



La millonada que costó el rescate del joven

La familia del joven estuvo meses buscando la libertad del joven cuando finalmente consiguieron el dinero que exigía la banda para su liberación, un total de 50.000 dólares (más de 200 millones de pesos).

BLU Radio. Escena del crimen / Foto referencia: AFP.

El joven fue liberado en junio, quien aunque salió de ese infierno seguía traumatizado y con paranoia ante la posibilidad de ser secuestrado nuevamente y tener que volver a pasar por aquella situación.

La supuesta de la víctima fue arrestada tras su regreso a China de unas vacaciones en Tailandia que terminó disfrutando sola mientras el joven de 19 años sufría a manos de criminales.

Autoridades del país asiático han informado que el juicio de la joven se realizará en los próximos días, quien es acusada de fraude y tráfico de personas.