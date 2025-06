Joven de 22 años anunció embarazo a su esposo de 61 años: video causa controversia

Un video publicado en redes sociales ha causado revuelo al mostrar el momento en que una joven de 22 años le revela a su pareja de 61 que están esperando un hijo. El emotivo anuncio fue captado en un restaurante y compartido en la cuenta de TikTok @osadelrey_22, donde rápidamente se volvió viral.

“Solo tenía un intento, en el lugar la música estaba muy alta, pero al final sí salió como esperaba. Ambos estamos muy emocionados y felices por la llegada de nuestro bebesito”, escribió la joven en la descripción del clip.

En las imágenes se observa cómo la mujer sorprende a su pareja con una caja decorada, que contenía un biberón, ropa de bebé y dos pruebas de embarazo. Al abrirla y ver el contenido, el hombre rompe en llanto y abraza con fuerza a su pareja, visiblemente conmovido por la noticia.

La publicación, que ya acumula más de 3 millones de reproducciones, ha generado miles de reacciones en plataformas como TikTok e Instagram, donde la historia de la pareja ha dividido opiniones. Aunque algunos usuarios celebraron la noticia y aplaudieron el vínculo entre ambos, otros expresaron su incomodidad ante la marcada diferencia de edad.

“Tanto que se burlaban por la diferencia de edad, pero ese don sí va a ser un papá presente, no como esos jóvenes maridos que las dejan botadas a la primera”, comentó un internauta. Otro escribió: “Estaba cagando y me paré a aplaudir”, mientras que también se leyeron críticas como “No sé por qué siento incomodidad, perdón” o “Me estaba emocionando, pero el beso me bajó”.