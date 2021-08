Joven homosexual denuncia discriminación en formulario para donar sangre

En las últimas horas se conoció la denuncia de un joven al que le negaron la oportunidad de donar sangre por ser homosexual. Esto generó polémica en redes sociales, en donde calificaron el caso como homofobia y discriminación.

“Lleno el formulario y en la parte sobre información sexual el numero de parejas sexuales estaba acorde con los lineamientos para donación de sangre. No cambié de pareja en los últimos seis meses. Por eso decidí acudir a donar sangre”, explicó en Mañanas BLU Daniel Castellanos, el joven denunciante.

Luego, según el joven, la enfermera que lo atendió le dijo que, pese a cumplir los otros requisitos, por ser gay no podía donar. “Me dice: ‘Gracias por tu buena voluntad y disposición de ayudar, pero haces parte de uno de los grupos que están excluidos de la donación’. Me sentí mal y es la tercera vez que me pasa”, señaló Castellanos.

Por esta razón, este medio radial consultó a la doctora Adriana Urbina, vocera del Banco de Sangre, quien confirmó lo dicho por el joven denunciante y su imposibilidad para donar.

“No es debido a la orientación sexual, sino porque ellos pertenecen a una población clave que tienen mayor riesgo de portar una enfermedad de transmisión sexual”, señaló la doctora.

Además, agregó: “Algunas personas, incluso heterosexuales, dependiendo de las conductas que tengan pueden hacer parte de esa población clave, como lo son habitantes de calle o quienes tienes varias parejas sexuales”.

