Joven se emborrachó y le envió casi todo su dinero a su exnovia: todo quedó en video

Un joven argentino se emborrachó y decidió enviar casi todo su dinero a su exnovia. La situación, que ha generado risas y comentarios en las redes, muestra el momento en que el joven realiza la transferencia mientras sus amigos intentaban evitar que enviara el dinero.

El video, que se volvió tendencia rápidamente en TikTok, fue grabado por uno de los amigos del protagonista. En el clip, donde se observa al joven escribiendo la cifra que planea enviar a su exnovia, Martina, mientras sus amigos le dicen que no lo haga.

A pesar de las advertencias, el joven, aparentemente borracho, asegura que sigue amando a Martina y que está dispuesto a enviarle una considerable suma de dinero. Sin embargo, el destino parecía intervenir a su favor, ya que la transferencia inicialmente no se pudo realizar.

Fueron varios los intentos del joven hasta que por fin puedo enviar el dinero la cuenta de su exnovia. "Ya le transferí. Yo la amo, yo la quiero amar", dijo el joven al momento de hacer la transferencia.

El monto de la transferencia ascendía a 45.000 pesos argentinos, equivalente a casi medio millón de pesos colombianos. Sin embargo, el joven, antes de realizar la transferencia, tenía un saldo de 45.484 pesos argentinos en su cuenta, dejándole únicamente 5.349 pesos colombianos después de hacer la transferencia, ese decir, le envió casi todo su dinero.

El video, que ya acumula más de 360 mil reproducciones, 32 mil 'me gusta' y miles de comentarios donde los internautas aseguran que quieren ser Marina, se ha hecho viral en varias redes sociales.

"¿Por qué no puedo ser esa Martina?", "¿Nadie va hablar que le transfirió todo lo que tenia?", "¿Por qué Sebas no es mi ex?", "Mi ex no me pagaba ni la cena", "Ojalá me transfieran eso a mi algún día", "Unas ganas de ser su ex", son algunos de los comentarios que se leen en el video.

