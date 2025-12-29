Joven terminó hospitalizado por clase de indoor cycling: ¿qué pasó?

Un joven estudiante de Medicina en México encendió las alarmas en redes sociales luego de relatar que terminó hospitalizado tras asistir a una clase de indoor cycling, una experiencia que, lejos de aportarle bienestar, derivó en una condición médica grave conocida como rabdomiólisis.

Se trata de Jesús Delgado, quien compartió su testimonio a través de un video en TikTok, donde narró cómo una sesión de ejercicio aparentemente común tuvo consecuencias inesperadas para su salud. En la publicación, titulada “Mi evento canónico del 2025”, el joven aparece desde el hospital y advierte a sus seguidores sobre los riesgos de someter al cuerpo a esfuerzos extremos sin la preparación adecuada.

“El ejercicio lo hacía para sentirme sano, pero terminó afectándome”, explicó Delgado en su relato, que rápidamente se viralizó. Incluso lanzó una advertencia directa: “Un día te van a invitar a una clase de indoor cycling; es importante que no lo hagas”, frase que generó debate entre usuarios acostumbrados a esta práctica deportiva.

¿Qué es el indoor cycling?

El indoor cycling es una actividad que se practica en salones de entrenamiento sobre bicicletas estáticas, combinando rutinas de fuerza, resistencia y velocidad al ritmo de la música. Aunque suele confundirse con el spinning, se trata de entrenamientos similares que pueden variar según el método, la intensidad y la formación del entrenador.



Entre los beneficios más mencionados por quienes lo practican están la reducción del estrés, la mejora de la presión arterial, la pérdida de peso y la liberación de endorfinas. No obstante, especialistas advierten que un sobreesfuerzo puede resultar contraproducente.



Rabdomiólisis

En el caso de Jesús Delgado, los médicos diagnosticaron rabdomiólisis, una afección que ocurre cuando el tejido muscular se daña severamente y libera sustancias tóxicas al torrente sanguíneo. Según organismos de salud, esta condición puede provocar complicaciones graves, como daño renal, e incluso poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

La rabdomiólisis suele presentarse en personas que realizan actividad física intensa o prolongada, especialmente cuando no están acostumbradas a ese nivel de exigencia. Su diagnóstico requiere estudios clínicos especializados y supervisión médica.