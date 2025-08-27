Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Joven torero de 22 años murió tras ser embestido por toro de 700 kg: quedó en video

Joven torero de 22 años murió tras ser embestido por toro de 700 kg: quedó en video

El joven de 22 años, quien se encontraba debutando en la plaza, fue embestido por un toro de 700 kg y la tragedia quedó registrada en video.

Muere Manuel María Trindade, joven torero de 22 años, tras brutal embestida
Muere Manuel María Trindade, joven torero de 22 años, tras brutal embestida.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:58 a. m.

Un joven torero de 22 años perdió la vida tras ser embestido por un toro de gran tamaño durante su primera presentación en un reconocido escenario taurino. El dramático momento quedó registrado en video y ha causado conmoción en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado viernes 22 de agosto en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa. Allí, Manuel María Trindade, considerado una de las jóvenes promesas del mundo taurino, enfrentaba por primera vez un desafío de esta magnitud cuando fue sorprendido por un toro de casi 700 kilos.

En las imágenes se observa a Trindade intentando ejecutar la tradicional sujeción cuerpo a cuerpo de los “forcados”, una práctica típica de las corridas portuguesas.

Sin embargo, la embestida del animal lo lanzó con fuerza contra las tablas del ruedo, dejándolo inconsciente.

Este es el video de la embestida

El torero fue atendido de inmediato en la enfermería del coso y posteriormente trasladado al Hospital de San José, donde ingresó en coma inducido.

Pese a los esfuerzos de los médicos, las graves lesiones en la cabeza resultaron irreversibles y su muerte fue confirmada en la madrugada del sábado.

La noticia generó un profundo impacto entre aficionados y colegas. Trindade era visto como un talento en ascenso, y su fallecimiento puso en evidencia los riesgos de esta tradición.

Publicidad

En medio de la controversia, el partido Personas-Animales-Naturaleza (PAN) presentó una iniciativa en la Asamblea de la República para suspender los espectáculos taurinos en Campo Pequeño y convertir el recinto en un espacio destinado a eventos culturales y deportivos. Por otro lado, los defensores de la tauromaquia insisten en que se trata de una expresión histórica y un símbolo de identidad nacional.

