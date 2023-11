Juanes reveló por qué no ha colaborado con Shakira, ¿hay rencor?: esto dijo el cantante

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Rodney Sebastian Clark Donalds, también conocido como el Chombo, Juanes habló del por qué no hecho una colaboración con Shakira , a pesar de ser ambos referentes indiscutibles en la historia de la música colombiana. El cantante antioqueño explicó detalladamente las razones detrás de esta ausencia y dejó en claro que no hay resentimientos de por medio.

Durante la entrevista, Juanes destacó la importancia de la energía y la conexión entre los artistas a la hora de decidir trabajar juntos. El cantante resaltó su experiencia reciente colaborando con Mabiland en su nuevo álbum, destacando que estas uniones artísticas deben surgir de forma natural y genuina. "No era algo que estuviera planeado de hace mucho tiempo, pero llegó y se dio, y esa es la forma como yo siento que debe pasar", comentó el artista.

Por otro lado, Carlos Vives también fue mencionado como un colaborador exitoso, donde destacó la canción 'Las mujeres'. Juanes expresó su admiración por el samario y cómo la colaboración era algo que deseaba hacer desde hace muchos años debido a la influencia que ha tenido en la música colombiana.

Sin embargo, lo que realmente generó revuelo en las redes sociales fue la manera en que Juanes habló de su relación con Shakira. El cantante dejó claro que hasta el momento no se ha dado ni la canción ni el momento propicio para colaborar, y enfatizó que la colaboración debería surgir de manera natural y espontánea. "Si en algún momento se da natural y es, pues chévere, pero si no también, no pasa nada", afirmó el cantante.

Es importante señalar que, a pesar de los rumores sobre la supuesta falta de química entre Juanes y Shakira, ambos artistas se encontraron recientemente en los Latin Grammy, donde compartieron un pequeño espacio. Sin embargo, muchos internautas aseguran que ambos artistas no se llevan bien.