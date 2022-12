La ayudita: Mi novio sale de fiesta y no me contesta, me ignora. ¿Qué hago?

que sale de ‘parranda’ con los amigos.

Él lo ve como algo normal, pero para ella, el que su pareja no le conteste el celular, no le devuelva los mensajes, es una situación que la tiene la borde de terminar una relación de largo tiempo.

Llevo 7 años con mi novio. Terminamos en una ocasión por que a él le gustó otra mujer, lo perdone y llegamos a pensar en irnos a vivir juntos.

Últimamente se va a tomar con los disque amigos, cogió la maña de no contestarme, esto es algo que ya se ha repetido en dos ocasiones, me aburre que lo haga, se lo dije y discutimos el sábado muy fuerte porque aunque me dice que no está haciendo nada malo, pero no entiendo entonces por qué lo hace.

Desde ese día no nos hemos hablado. ¿No sé ustedes que me aconsejan? ¿Terminarían la relación?

Escuche las recomendaciones que hicieron nuestras expertas ‘en tacones’ a la mujer que enfrenta esta complicada situación sentimental.