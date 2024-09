La emotiva promesa que Don Jediondo le hizo a La Gorda Fabiola antes de su muerte

La partida de Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola , ha dejado en conmoción a todo Colombia. A los 61 años, la querida humorista y figura icónica de la televisión falleció el pasado 19 de septiembre, tras varios años luchando contra serias complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por su esposo, el también comediante Nelson Polania, conocido como Polilla, quien recibió una dolorosa llamada en la madrugada que le alertaba del grave estado de salud de Fabiola. Horas después, se confirmó su fallecimiento, un hecho que ha dejado un vacío profundo en el mundo del entretenimiento.

Fabiola Posada, quien se caracterizaba por su resiliencia y su capacidad de convertir las adversidades en risas, será recordada no solo por su carisma y su talento, sino por el impacto emocional que dejó en sus colegas y en millones de seguidores. Su legado perdurará a través de sus memorables actuaciones en programas como Sábados Felices, en donde participó por más de 30 años.

Uno de los momentos más conmovedores tras su partida fue el testimonio de Pedro González, más conocido como Don Jediondo, quien compartió una anécdota que refleja la profunda admiración y cariño que sentía por La Gorda Fabiola.

En una entrevista especial realizada en el programa Día a Día, Don Jediondo recordó una ocasión en la que, mientras viajaban juntos, decidió poner la canción Nuestro Juramento de Julio Jaramillo, que dice: "Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor". Aquel gesto marcó un momento emotivo que quedó grabado en la memoria de los presentes.

Visiblemente afectado, el comediante no pudo contener las lágrimas al recordar la promesa que ahora le hace a su querida colega: "Gordita, lo que te prometo hoy en día es que no te vamos a olvidar, y gracias por ser el ser más maravilloso que yo creo que ha pasado no solo por Sábados Felices, sino por la televisión colombiana".