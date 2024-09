La Gorda Fabiola marcó la vida de Camilo Cifuentes: cuando perdió a su hija y tuvo COVID

La televisión colombiana y en Canal Caracol están de luto por la muerte de La Gorda Fabiola, quien durante varios años acompañó a los colombianos a través del humor. Sin embargo, detrás de cámaras también construyó fuertes relaciones y apoyó a sus compañeros de trabajo cuando más lo necesitaron, como fue el caso de Camilo Cifuentes.

El imitador de Voz Populi contó varios momentos en los que La Gorda Fabiola estuvo allí para apoyarlo, para tenderle la mano y ayudarlo a levantar cabeza pese a los días difíciles.

Camilo Cifuentes recuerda con cariño a La gorda Fabiola

El primer momento fue cuando el imitador a su hija. A pesar de que en ese momento todavía no tenían una amistad cercana, La Gorda Fabiola fue la primera en llegar y darle un abrazo reconfortante. Su presencia y palabras fueron un verdadero bálsamo en ese momento de dolor.

El segundo momento fue durante la pandemia del COVID-19. Su esposa estaba hospitalizada, él y su hija estaban aislados en habitaciones de su hogar, pero allí volvió a estar presente el corazón y humildad de La Gorda Fabiola. Según Cifuentes, ella se encargaba de enviarles almuerzos diariamente, sin falta. Su talento culinario se hizo evidente en las deliciosas sopas que preparaba.

"Mi hermano y mi yerno estaban pendientes de que no nos faltaran los medicamentos, pero todos los días La Gorda Fabiola me enviaba almuerzo. Ella nos preparaba unas sopas sensacionales porque tenía un sazón increíble (...) Todos los días, sabiendo que estábamos convalecientes, sabiendo que estábamos huérfanos de esposa y madre, nos enviaba almuerzo", recordó en Voz Populi.

El tercer momento ocurrió durante la grabación de un Desafío, versión Sábados Felices, en Santa Marta. A pesar de encontrarse convaleciente, La Gorda Fabiola no dudó en realizar sus actuaciones, ser la primera en estar lista en el set y grabar sin importar las altas temperaturas.

"Y terminamos de grabar una jornada extenuante. Llegamos a Bogotá, pues no pudo caminar. No se pudo bajar del avión caminando y tocó conseguirle silla de ruedas. Polilla me había comentado más o menos la situación. Y yo recuerdo ese día, me le arrodillé y le dije: 'Gordita, te lo ruego, por favor, te lo ruego en nombre mío, de mi familia, en el nombre Polilla, de tu familia, pero sobre todo en el nombre de Colombia, hospitalízate, intérnate'. Esa fue quizás, la hospitalización más larga que tuvo cuando estuvo en coma un mes, pero si no se hospitalizan, se nos había ido en ese momento", recordó el también profesor de imitación en Yo Me Llamo.

Para Camilo Cifuentes, la reflexión que deja la partida de la muerte de La gorda Fabiola es que nadie es eterno en el mundo y se debe aprovechar a las personas para compartir momentos todos los días.