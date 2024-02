Taxista acosó a esposa de humorista Camilo Cifuentes, de Voz Populi: "Estaba paralizada"

Muchas mujeres no se sienten seguras en Bogotá cuando recorren las calles de la capital del país. El humorista Camilo Cifuentes, quien también es profesor en el programa Yo Me Llamo, del Canal Caracol, denunció cómo un taxista acosó a su esposa.

En la tarde del martes 6 de febrero la esposa del reconocido imitador vivió momentos de angustia y temor por lo que vivió durante un viaje en un taxi, que tomó en una calle de la ciudad. Pese a que la mujer le pidió que la dejara en otro lugar de la ciudad y no en su destino final por lo que estaba viviendo, el conductor se negó y siguió acosándola.

"Ayer tomó un taxi en la calle y fue acosada por el taxista. Estoy muy indignado y me duele mucho. Es la primera vez, en mucho tiempo, que yo veo a mi Lupe amilanada. Estaba demasiado nerviosa. El tipo la acosó, ella dijo: 'Déjeme aquí' y él le decía: 'No, yo te llevo hasta el sitio que me dijiste", relató Camilo Cifuentes en el programa radial de Voz Populi.

Uno de los momentos que más angustió a Lupe fue cuando el taxista cerró las ventanas y le comunicó que iba a aplicar un spray en el vehículo, pues ella pensó que la iban a drogar, pero por fortuna no fue así.

Camilo Cifuentes, humorista de Voz Populi Foto: Blu Radio

"Ella dijo: 'Me emburungandaron'. (El taxista) dijo: 'No te preocupes, esto es Sanpic'. Esto fue ayer en la tarde", añadió Cifuentes.

Se desconocen las placas o identidad del conductor que acosó a la esposa de camilo Cifuentes, pues, en medio del miedo que tuvo Lupe durante esos minutos, no pudo llamar o comunicarse con un amigo o familiar. Además, tampoco pudo anotar las placas del taxi por el momento de shock que estaba viviendo.

"Era tanto el susto, era tanto el temor de lo que puede sentir una persona al ser acosada, que no fue capaz ni de escribirme, de llamar. Estaba paralizada", contó Camilo Cifuentes.