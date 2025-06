La historia del asesino que se delató en una entrevista televisiva: la víctima era su amiga

Lo que parecía una desaparición sin pistas se convirtió en uno de los casos más perturbadores de los últimos años en Estados Unidos, cuando un estudiante de derecho, Stephen Mark McDaniel, fue identificado como el autor del asesinato de su amiga y vecina, Lauren Giddings. El crimen ocurrió en junio de 2011 en la ciudad de Macon, Georgia.

Lauren, de 27 años, fue atacada mientras dormía en su apartamento. Según la posterior confesión del agresor, ella despertó al sentir una presencia extraña en su habitación y encontró a un hombre enmascarado y con guantes observándola. Al pedirle que se fuera, recibió como respuesta una agresión brutal. McDaniel la estranguló por varios minutos, incluso mientras ella intentaba defenderse y le arrancaba la máscara. Fue entonces cuando reconoció al atacante: se trataba de su compañero de facultad y vecino en el mismo edificio.

El crimen, en la madrugada del 26 de junio, fue premeditado. Stephen se aseguró de inmovilizar a Lauren colocándola de forma que no pudiera usar sus piernas para defenderse. A las 4:30 a.m., la joven ya no ofrecía resistencia. Días después, el asesino utilizaría una sierra eléctrica para desmembrar su cuerpo en el baño del mismo apartamento.

La desaparición de Lauren fue reportada por amigos y familiares, quienes al no obtener noticias de ella decidieron forzar su ingreso al apartamento. Aunque todo parecía en orden, incluso su cartera y su celular estaban allí, no se hallaron indicios evidentes de violencia, por lo que en principio la policía no intervino de manera más profunda. No fue sino hasta que sus padres formalizaron la denuncia que las autoridades regresaron al lugar.

Durante la segunda inspección, los agentes utilizaron luminol en el baño, revelando rastros de sangre en toda la zona. Mientras tanto, un olor fétido en los contenedores de basura cercanos llevó a los agentes a revisar uno de ellos, donde descubrieron el torso de la víctima.

Se delató en una entrevista de televisión

La atención mediática creció rápidamente y, en medio de la cobertura, Stephen McDaniel aceptó dar una entrevista televisiva como un supuesto amigo preocupado. Durante la transmisión en vivo, la reportera le comentó el hallazgo de un torso humano. En ese instante, su expresión facial cambió abruptamente. Ese momento fue clave: quedó grabado como un gesto revelador que llevó a la policía a centrar su atención en él como principal sospechoso.

Publicidad

Poco después se descubrió que McDaniel había ingresado en varias ocasiones al apartamento de Lauren sin su conocimiento. Incluso había instalado una cámara oculta en la sala, acumulando horas de grabaciones que confirmaban su obsesión con ella. Tras un extenso interrogatorio de 12 horas, donde permaneció casi inmóvil, confesó tanto su fijación como el asesinato.