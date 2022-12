La iglesia católica es machista y sexista: Olga Álvarez, sacerdotisa colombiana

Álvarez pertenece a la Asociación de Presbíteras Católicas Romanas, no reconocida oficialmente por El Vaticano pues no acepta el canon 1024, que “en un solo párrafo, bien pequeño, dice que el ordenado como sacerdote debe ser ‘exclusivamente el bautizado de sexo masculino’”.

La sacerdotisa se pregunta “si el agua con que nos bautizaron a nosotras es diferente de los varones o para nosotras no había necesidad del bautizo en ese caso (…) Es absurdo, ese canon tiene que ser algún día abolido de la Iglesia. No tiene razón de ser, no tiene ningún sentido”.

La religiosa añade que en este punto en específico la posición de la iglesia católica “es machista y sexista”.

Tras lo dicho por el papa Francisco, quien abrió la puerta a la posibilidad de permitir a mujeres diaconisas en la iglesia católica, afirma que su congregación no es muy optimista “sobre lo que pueda hacer Francisco, porque tiene una curia muy conservadora”.

De todas maneras, señala, “el problema no es Roma, ni Francisco ni la curia, es un problema social y cultural, en que la gente va aprendiendo a caminar”.

Sobre la Asociación de Presbíteras Católicas Romanas, cuenta que su propuesta es “una total renovación dentro de la iglesia, empezando porque las homilías en nuestras comunidades no son monólogos, son dialogadas. Cuando estamos en el momento de la congregación invitamos a todos a consagrar conjuntamente, entendiendo que la responsabilidad y el compromiso es de todos y todas, no solamente del celebrante”.

Respecto a las críticas que recibe dice que cuando ve que gente nueva se acerca a su comunidad gente nueva se procura una explicación para que lo vean “claramente. Si hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios, podemos ayudarle a la gente en sus ceremonias”.

“Nosotras no nos estamos apropiando absolutamente nada, queremos hacer entender a la gente que no necesitamos intermediarios; nosotras nos podemos comunicar con Dios, cualquier persona puede”, finalizó.