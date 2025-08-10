La lluvia de estrellas iluminará el cielo de Colombia: municipios en los que puede verla

A mediados de agosto, Colombia será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de este año y que podría convertirse en uno de los eventos celestes más impresionantes de 2025. De acuerdo con lo revelado por la NASA (Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio), este suceso será muy fácil de observar para muchos ciudadanos.

El evento de agosto sin duda será especial, pues cientos de meteoros —que, para ser más exactos, son pequeños fragmentos de estrella— se encuentran con la Tierra en su paso y entran a la atmósfera a velocidades de hasta 50 kilómetros por segundo. Luego, se vaporizan e incineran al chocar con las capas atmosféricas, ubicadas entre 30 y 40 kilómetros de altura, generando destellos conocidos como estrellas fugaces.

Y si bien diariamente ingresan a la Tierra cerca de 100 toneladas de estos materiales celestes, agosto es un mes particular, ya que el planeta atraviesa las órbitas de ciertos cometas que han dejado una estela de polvo en su recorrido.

Es decir, que en ese momento se producirá la llamada lluvia de estrellas, y durante el transcurso de esos días se podrán observar cientos de meteoros.



Lluvia de meteoros en Colombia

Entre el 10 y el 15 de agosto, el planeta podrá disfrutar de la lluvia de meteoros Perseidas, la cual alcanza su punto máximo en la constelación de Perseo. De acuerdo con la NASA, en esta temporada los meteoros suelen dejar largas estelas de luz y color, y los ciudadanos podrán ver entre 50 y 100 de ellos por hora.

Eso sí, no será tan sencillo contemplarlos, pues se requiere cumplir con algunas condiciones específicas, como estar en un lugar sin contaminación lumínica. Los expertos señalan que lo ideal es ubicarse en zonas suburbanas, rurales o en sitios alejados del alumbrado público. Además, recomiendan dirigir la mirada hacia el oriente, ya que por allí aparecerán las estrellas fugaces.

Blu Radio ROBERT ATANASOVSKI/AFP

Lugares ideales para ver las Perseidas

Aunque este evento podrá verse en todo el mundo, en Colombia existen lugares privilegiados para su observación, como Guatavita, las Rocas de Suesca, Villa de Leyva, Macanal, el Valle de Tenza, el desierto de la Tatacoa y, en general, zonas de departamentos como Boyacá, Valle del Cauca, Meta y La Guajira.

El mejor horario para observar la lluvia de meteoros será entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada, del 10 al 12 de agosto. Esto se debe a la rotación de la Tierra, que favorece la visibilidad durante estas horas.

Además, este momento es ideal no solo para contemplar meteoros, sino también para identificar constelaciones como Sagitario, Escorpio o la Osa Mayor.



Para disfrutar plenamente del evento, se recomienda: