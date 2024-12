La oración que debe hacer el Día de Velitas para encontrar el amor en 2025

El 7 de diciembre se celebra en Colombia una de las fechas más emblemáticas y esperadas del año: el Día de las Velitas . Este día marca el inicio oficial de las festividades decembrinas y se convierte en una ocasión especial para que las familias se reúnan, enciendan velas y linternas, y llenen las calles de luz y esperanza.

Más allá de su connotación religiosa, esta celebración es una oportunidad para expresar deseos y renovar la fe. Las peticiones varían, desde salud, prosperidad y bienestar para los seres queridos, hasta proyectos personales como estabilidad laboral o logros académicos. Sin embargo, uno de los anhelos más recurrentes entre los solteros en esta fecha es encontrar el amor verdadero.

La vela roja: símbolo de pasión y amor

Entre las tradiciones asociadas a esta festividad, encender una vela roja se considera fundamental para quienes desean atraer el amor a sus vidas. El color rojo, relacionado con la pasión y los sentimientos profundos, simboliza el deseo de establecer conexiones genuinas y duraderas.

Además de encender esta vela especial, se sugiere acompañarla con una oración cargada de fe y esperanza, invocando a la Virgen María como guía en este camino hacia el amor verdadero.

Oración del Día de Velitas para encontrar el amor en 2025

Esta es la oración recomendada para quienes desean iniciar el próximo año con la llegada de un amor especial a sus vidas:

“Querida Virgen María, en esta noche tan especial del Día de las Velitas, te pido con todo mi corazón que me llenes de tu amor y me guíes hacia el camino del verdadero amor.

Así como las velitas iluminan el camino y nos llenan de esperanza y fe, te pido que ilumines mi corazón y me permitas encontrar el amor verdadero, aquel que me haga sentir completo y feliz.

Te pido, querida Virgen, que me concedas la gracia de amar y ser amado, de encontrar a esa persona especial que me acompañe en este camino de la vida y me permita crecer y mejorar cada día.

En esta noche mágica, llena de fe y esperanza, te pido que me escuches y me concedas este regalo tan especial. Amén”.

Para que esta oración tenga mayor significado, se recomienda prepararse previamente con un ambiente tranquilo y lleno de armonía. Elija un lugar especial en su hogar, encienda la vela roja y repita la oración con fe y sinceridad.