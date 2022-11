La verdad detrás de los fantasmas del Congreso de la República

Golpes en las puertas, luces que se encienden sin explicación, son algunas de las situaciones que se viven en el Congreso, según comentan algunos de sus funcionarios.

Casos como el del periodista de Blu Radio, Diego Monroy, hacen creer que lo que pasa en el capitolio no es un mito sino todo lo contrario. “Sentí que de arriba me halaban la maleta pero no había nadie (…) a veces siento presencias en ese lugar”, agregó Monroy.

Las incógnitas quedan en el aire: ¿se lo imaginaron quienes lo sintieron? ¿mito o realidad?, son muchos los casos como para que todos sean una simple coincidencia.