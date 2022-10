Las típicas frases que decimos cuando se nos hace tarde para ir a trabajar

En el top 5 de En BLU Jeans, cinco que parecen 10, a cargo de Mauricio Quintero, este domingo fue el turno para las cosas que uno dice cuando se le hizo tarde para ir a trabajar.

1. ¡Ayyyy! pero si yo anoche deje las llaves aquí.

2. Amor no me estas ayudando, por favor ayudame encontrar el cinturón que no lo veo.

3. No me sirva nada, no alcanzo a desayunar, allá en la oficina como algo.

4. Ya dije que se había muerto mi abuelita, ahora que más me invento.

¡Silencio! No me hablen que

estoy tratando de pensar donde deje las llaves.

6.Me toco ponerme una media azul y una negra, pero yo creo que no se nota.

7. No, no encontré las llaves, déjeme las suyas metidas en la matera.

8. Que alguien llame un taxi desde la aplicación y otro en la calle mientras yo me baño.

9. Ya se que me quedo mal hecho el nudo de la corbata, déjemelo así que en la oficina lo arreglo.

10. Ash! A esta hora o más tarde el regaño va ser el mismo, entonces sirvan tranquilos el desayuno porque una vaciada con la barriga llena no creo que me quite el corazón contento.



