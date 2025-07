Latina reveló los horrores que presenció en la selva del Darién: “Todo es muerte”

Las historias que surgen de la selva del Darién suelen estar cargadas de dolor, muerte y desesperación. Esta vez, una mujer identificada en TikTok como @madrede3neusa decidió contar públicamente los horrores que presenció mientras cruzaba esta peligrosa ruta migratoria entre Colombia y Panamá.

En un video que rápidamente generó reacciones, la mujer explicó que durante su paso por la selva fue testigo de imágenes desgarradoras, tanto de animales peligrosos como de personas que perdieron la vida en el camino. “Hoy les voy a contar todo lo que vi y lo siento por las personas que están viendo esto que son familiares y que quizás su familiar no salió de la selva”, advirtió al inicio de su relato.

Uno de los casos que más la impactó fue el d e un migrante venezolano que, según le contó el guía, se sentó a descansar en un platanal al inicio de la ruta y accidentalmente lo hizo sobre una rana venenosa. El hombre no pudo continuar y murió allí.

También relató el caso de dos jóvenes venezolanos que viajaban juntos. Aunque se hacían llamar “hermanos”, no lo eran de sangre. Uno de ellos tenía más resistencia física y caminaba más rápido, lo que obligó al otro a exigirse más allá de sus límites. En uno de los puntos más altos del recorrido, conocido como "la bandera", el joven más débil no resistió: “Lo habían tapado con una sábana, al parecer fue su mismo hermano. Nos contaron que fue un paro, su cuerpo no aguantó más”, relató la mujer visiblemente afectada.

Otro momento doloroso fue cuando, en la bajada del río, encontró a una madre haitiana y su bebé que habían muerto durante la noche. Según explicó, fueron atacadas por una serpiente mientras dormían en una zona no segura para acampar: “No echaron cloro alrededor y lamentablemente no amanecieron”.

Más allá de los fallecimientos, la mujer describió la presencia de múltiples animales peligrosos: cocodrilos, ranas venenosas de colores fluorescentes y animales salvajes cuyos ojos brillaban en la oscuridad. También contó que, durante su travesía en canoa, vio numerosos cocodrilos en los ríos. “Mi esposo nadó en uno de esos ríos y un indígena le dijo: ‘Estás loco, muchacho, hace poco a un hombre un cocodrilo le arrancó el brazo’”, recordó.

La tiktoker aseguró que hay muchas más historias y rumores que escuchó en el último campamento de la ruta, conocido como "el abuelo", y se mostró dispuesta a seguir compartiendo lo vivido si sus seguidores lo solicitan.