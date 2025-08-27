Le donó un riñón a su novio y descubrió que le era infiel: “Pensé que me pediría matrimonio”

En TikTok se hizo viral una historia que ha generado indignación y debate en redes sociales. La creadora de contenido Soy Adilu (@soyadiilu) difundió el testimonio de una joven que, movida por el amor, decidió donar un riñón a su pareja enferma de insuficiencia renal. Semanas después de la cirugía, descubrió que él se casaría con otra mujer.

Según relató, durante el proceso de selección médica varios familiares fueron evaluados, pero solo ella resultó compatible. A pesar de las advertencias de amigos y familiares, aceptó someterse al trasplante porque consideraba que su novio era “el amor de su vida”.

La operación fue exitosa y, en un principio, la relación parecía más fuerte. No obstante, las sospechas surgieron cuando la joven encontró un correo relacionado con una joyería. “Pensé que me iba a pedir matrimonio”, recordó.

Joven dona un riñón a su novio y descubre que le fue infiel. Pt. 01 pic.twitter.com/Ehcdxhsqif — Videos y más (@VideosFacil2022) August 27, 2025

La verdad salió a la luz gracias a un amigo en común, quien le confesó que su pareja ya estaba comprometida con otra mujer: una enfermera que ambos habían conocido durante el proceso de trasplante. Poco después, ella descubrió que había sido bloqueada en las redes sociales de su novio.

Al confrontarlo, él admitió que no terminó la relación antes de la cirugía porque, de hacerlo, ella no habría aceptado donar su riñón. Además, le ofreció 20.000 pesos como compensación y le prometió más dinero tras su luna de miel. La joven rechazó la propuesta y aseguró que lo había hecho como un acto de amor.

“Le dije que la vida y el karma se encargarían de darle a él su merecido”, afirmó la protagonista de esta historia, que acumula cientos de reproducciones y todo tipo de comentarios.

Joven dona un riñón a su novio y descubre que le fue infiel. Pt. 02 pic.twitter.com/BnfD7vjGEJ — Videos y más (@VideosFacil2022) August 27, 2025