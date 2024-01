Le llueven críticas a Lina Tejeiro en redes por una foto suya, ¿qué pasó?

La reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales, esta vez debido a las críticas recibidas por una reciente publicación en su cuenta de Instagram. La actriz compartió una imagen en la que lucía un vestido de baño de dos piezas en blanco y negro, pero los comentarios negativos sobre su figura no se hicieron esperar.

En la descripción de la publicación, Lina Tejeiro escribió: "Un chapuzón para bajar el guayabo", haciendo referencia a la celebración del inicio del año 2024. Sin embargo, algunos usuarios no dudaron en señalar lo que consideraron imperfecciones en su cuerpo, lanzando críticas sobre su ombligo, la posibilidad de implantes y hasta insinuaciones sobre fibrosis.

La actriz, lejos de quedarse callada, decidió enfrentar directamente a los que la criticaban respondiendo en la sección de comentarios. Con frases como "Lo peor es que no critican nada nuevo, no dicen algo que yo no sepa. Entonces no sorprende" y "Que te dé risa (mi ombligo) es un avance. Hay caras y cuerpos que no producen nada", dijo Lina Tejeiro defendiendo su imagen y lanzó comentarios contundentes.

Además, la actriz colombiana aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la procedencia de estos comentarios negativos, apuntando a la falta de amor propio de quienes los emiten: "Muchas veces el amor propio molesta a los que tienen ausencia del mismo".

A pesar de las críticas, Lina Tejeiro ha demostrado en varias ocasiones su fortaleza en redes sociales, compartiendo no solo momentos de su vida personal, como el reciente fallecimiento de su mascota Frida, que conmovió a sus seguidores sino también destacando su emprendimiento en el mundo del maquillaje, que ha conquistado a varias de sus seguidoras, pero que también ha recibido criticas, ya que muchos consideran que su precio es muy elevado apara lo que ofrece.

