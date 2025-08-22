Le quitó la vida a su papá y ocultó el cuerpo en la nevera durante una semana

Un estremecedor caso de asesinato conmociona a la comunidad del barrio Vélez Sarsfield, luego de que un joven de 27 años asesinara a su padre y mantuviera el cadáver oculto en una heladera durante siete días.

El crimen tuvo lugar el pasado 14 de agosto, cuando Marcos Gauna habría estrangulado a su progenitor, Rogelio Gauna, de 65 años, tras una fuerte discusión. De acuerdo con las primeras indagaciones, la pelea se originó porque el joven pretendía vender propiedades familiares para obtener dinero, presuntamente con el fin de comprar estupefacientes, a lo que su padre se oponía firmemente.

Señalado del asesinato Foto: captura redes sociales

Tras el homicidio, el acusado intentó encubrir el hecho escondiendo el cuerpo en la nevera de la vivienda. Incluso, llegó a denunciar la supuesta desaparición de su padre ante las autoridades y ofreció diferentes versiones a vecinos y conocidos sobre el paradero del adulto mayor.

Sin embargo, las contradicciones en su relato y el olor nauseabundo que provenía de la casa levantaron sospechas. Fue entonces cuando investigadores y familiares inspeccionaron el domicilio y descubrieron el macabro hallazgo. Confrontado por la Policía, Marcos primero negó los hechos, pero poco después terminó confesando el asesinato.

La última vez que se tuvo registro de Rogelio fue el día en que había cobrado su jubilación. Según la hipótesis que maneja la Justicia, ese mismo día se produjo la discusión fatal.