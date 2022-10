Liliana Pardo no ha salido del país, pero no se entregará por falta de garantías

El abogado Luis Fernando Becerra dijo que Pardo, procesada por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’, no ha acudido a las diligencias judiciales porque no cuenta con las garantías procesales.



“Lo único que le puedo decir es que ella no ha salido del país, entonces esa circular roja (de Interpol) va a ser inocua, pueden buscarla por todo lado, la Fiscalía sabe que Liliana Pardo no ha salido del país”, manifestó el jurista.



Desde agosto de 2014 la juez Teresita Barrera en una polémica decisión de dejarla en libertad y desde julio de ese mismo año en más de 20 ocasiones ha sido citada a diferentes audiencias judiciales y no ha comparecido.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Sindicatos de trabajadores realizarán mañana plantón frente de la Bolsa De Valores de Colombia, en contra de la venta de Isagen.



-La Policía y el Ejército capturaron en el occidente de Antioquia a alias “Ronaldo”, presunto cabecilla de finanzas del frente 34 de las Farc y a alias “Yuber” integrante de esa misma estructura.



-El gobernador de Cundinamarca celebró la decisión de la Policía Nacional de apartar del cargo al director de Tránsito del departamento, tras el escándalo en el que está envuelto por presuntos actos de corrupción.



-Atlético Nacional viajó esta mañana a Miami donde realizará su pretemporada con partidos amistosos contra América de Cali e Independiente Medellín.