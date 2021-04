Linda Palma mostró video de su proceso de recuperación y envió inspirador mensaje ante dificultades

Este martes, la presentadora Linda Palma publicó un video de su proceso de recuperación cuando tuvo quebrantos de salud y fue diagnosticada con esclerosis múltiple, aclarando que fue grabado en 2017, pues actualmente se encuentra en buen estado de salud.

En la publicación hecha en su perfil de Instagram , la hermosa mujer mostró cómo hacia un ejercicio físico como parte de la recuperación, caminando paso por paso y superando pequeños obstáculos que estaban en el suelo.

Junto al video, que ya cuenta con más de 700 mil reproducciones, Palma envió un inspirador mensaje ante las dificultades que enfrentan algunas personas, en especial las que tiene problemas de salud.

“Pongo este video porque estoy segura que tú que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serias capaz de superarlas”, escribió.

“Este momento que estamos viviendo es un gran desafío para la humanidad, pero por más duras que sean las pruebas, con fe todo es posible”, agregó.

Publicidad

Vea el video de Linda Palma aquí: