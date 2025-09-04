Llevó su celular a reparar y descubrieron que abusaba de su hija de 9 años: fue capturada

Hay historias que causan conmoción y dan de qué hablar, muchas de ellas están relacionadas con crímenes o historias que tienen que ver con abusos. En esta ocasión, el caso de una madre que explotaba sexualmente a su hija en Brasil ha generado indignación.

La mujer, de 47 años, fue detenida el pasado miércoles 3 de septiembre luego de que descubrieran que tenía fotos de su propia hija de 9 años, relacionado con explotación sexual, en Brasil, específicamente en la localidad Quedas do Iguacu. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la mujer fue descubierta luego de que mandara a arreglar su celular.

Fue en el servicio técnico donde un trabajador, que estaba reparando el dispositivo, descubrió el material y de inmediato, dio aviso a la policía. Las autoridades revelaron detalles de la investigación que causaron más indignación.

Las autoridades tienen bajo su poder dos celulares: el que se encontró en el servicio técnico y otro que entregó la señalada, en el que había fotos de la menor.

Llevó su celular a reparar y descubrieron que abusaba de su hija de 9 años Foto: redes sociales

Fue Emmanuel Fernandes Monteiro de Almeida, jefe policial, quien confirmó que la mujer fue arrestada. Además, reveló que la mujer admitió que las imágenes eran de su hija y que las compartía con su pareja. Sin embargo, lo que perturbó aún más fue que compartió que cuando realizaba videollamadas exponía a la niña.

La investigación también reveló que la mujer tenía una rutina “de carácter ritualístico”, con abusos y masajes. En el caso está involucrado otro hombre, del cual aún no se conoce su identidad. Además, las autoridades sospechan que hay más de un adulto involucrado en el caso.

Publicidad

La víctima quedó a cargo de los Servicios de Protección Infantil. La mujer enfrenta cargos por posesión de material de explotación sexual infantil y está siendo investigada por abuso sexual agravado y producción y distribución del material.