Lo que el país no sabe es que hoy es casi imposible extraditar a 'Santrich': Uribe

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez habló con Vanessa de la Torre en Mesa BLU sobre la actualidad económica, política y social que vive Colombia con el Gobierno Duque, pero también se refirió a los que “dejó” Juan Manuel Santos a los colombianos.

“Creo que el presidente Duque tuvo el error de no haber hecho el inventario de lo que dejó la pasada administración. No necesitaba romper sus reglas de decencia al no contarle al país qué fue lo que recibió en materia de coca, de inseguridad, de endeudamiento, de déficit, de expansión burocrática y de desaliento a la economía”, dijo.

“Veo tres elementos a favor: primero la decencia y el decoro del presidente y su Gobierno. Segundo, una visión de mediano y largo plazo buena, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley Tributaria. Tercero, veo unas tensiones de corto plazo difíciles de superar”, mencionó.

Caso ‘Jesús Santrich’

“Lo que el país no sabe es, que, actualmente por conmoción, es muy difícil, casi imposible, extraditar a ‘Jesús Santrich’. ¿Sabe por qué?, porque el gobierno Santos y su jefe negociador juraron que no subirían los acuerdos a la Constitución, pero al final los subieron (…). En uno de esos acuerdos dice que es la JEP la que tiene que definir la fecha del delito para ver si es extraditable o no”, aseveró.

“Creo que los que conocen lo que pasó en La Habana y en los textos, dicen ‘no se puede’. Yo, por ejemplo, he sido de teorías atrevidas, creo que una cosa es la garantía de no extradición por delitos anteriores, que esa hay que respetarla, pero otra cosa es si la JEP falla”, añadió.

“A esta generación la han desorientado mucho, pero toca seguir en la batalla”, añadió.

Polarización nacional

“A mí me parece bien la gama de ideas diferentes, lo que hay que superar es el insulto, la infamia, porque es que hay otra manera de agredir la cual es el ‘grupito’ infamante de lado y lado (de izquierda y de derecha) (…) Confío que el presidente Duque, superando las tensiones de corto plazo, es muy bueno para el país”, resaltó.

La Constituyente

“Hablar de eso es muy atractivo, pero muy difícil porque si se ven los requisitos de la Constitución de 1991 son de mucha rigidez, convocarla es muy difícil, necesita una gran votación que la apruebe, el visto bueno de la Corte Constitucional, después la elección y todo el periodo. Son figuras sugestivas que no se pueden descartar, pero no es fácil”, enunció.

“No es propuesta oficial del Centro Democrático, algunos compañeros insisten en ella (…). La Constituyente no la puedo poner en blanco o negro porque tiene aspectos muy atractivos, pero existe la rigidez de sus regulaciones”, declaró.

¿Qué piensa de la reelección?

“Nunca entendí por qué el constituyente del 91 la eliminó si existía la posibilidad de periodo de por medio, no hubo ninguna razón de fondo para suspenderla. Creo que fue una razón política, de coyuntura (…) Si quiera no se dio la segunda reelección mía, uno de mis errores fue no haberles dicho a esos extraordinarios compatriotas que recogieron firmas (para suspender esa reelección) ‘no lo hagan’”, dijo.

¿Una super Corte garantiza la democracia en Colombia?

“Por supuesto, aquí cuando existió la Corte Suprema de Justicia había una sala de control constitucional muy respetable, eso podría facilitar la relación de los ciudadanos con sus magistrados”, sostuvo.

El ‘Gran Acuerdo Nacional’ sin la izquierda

“El presidente Duque ha tenido comunicación con todos. El Gobierno habla con los unos y con los otros. Nosotros en el Centro Democrático insistimos en que hubiera un acuerdo para votar las objeciones presidenciales, yo fui y le propuse eso a sectores de la oposición, pero creo que fue el senador Iván Marulanda quién me preguntó si se podía incluir a los del partido Farc, mi respuesta fue ‘por supuesto’. Nos sentamos muchas horas, fue imposible”, reveló.

Informe del New York Times sobre las Fuerzas Armadas

“El país, ante este problema de orden público, necesita unas Fuerzas Armadas transparentes, pero a la ofensiva, eso tiene que ser claro (...) Lo de los presupuestos no me parece común, además me parece innecesario. Estoy seguro de que el Ejército no ha escrito los objetivos en bajas”, puntualizó.

Falsos positivos

“Nosotros lo que siempre dijimos fue que había que privilegiar las desmovilizaciones, en mi gobierno lo hicieron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Después fueron los capturados, finalmente las bajas, creo que las Fuerzas Armadas deben ser transparentes. No creo que se pueda hacer presupuesto con la suma de personas desmovilizadas, personas capturadas o dados de baja en combate”, señaló.

¿En nombre de las Fuerzas Armadas les pediría perdón a las madres de Soacha?

“Lo he hecho muchas veces, nada justifica el asesinato. En muchas ocasiones he dicho, que errores que hubiera cometido el Estado, no solamente el Ejecutivo, yo pedía perdón por eso porque el presidente no es solamente la cabeza de la Rama Ejecutiva sino el jefe del Estado”, relató.

Montealegre

“No les falta razón a los que afirman que los borrachos y los momentos de rabia dejan salir sus reales sentimientos. Por ejemplo, yo no he tenido magistrados, ni procuradores, ni contralores, ni jueces ni fiscales. Jamás he pensado en utilizar la justicia para hacer persecución política”, expresó.

¿Cómo es Uribe como abuelo?

“Soy exageradamente pendiente, quién lo creyera con esta carrera política tan intensa. Me dicen que no los dejo tener vida porque los llamo a toda hora. Uno a los nietos los consiente mucho, no me atrevo a regañarlos”, afirmó.

La nueva generación de colombianos

“Cuando voy por la calle algunos muchachos me dicen Uribe, no falta el que me dice ‘paraco’, eso hay que manejarlo muy informalmente. Me duele que a la nueva generación no le hayan dicho cuál era el país de 2002 y cómo mejoró al 2010, además, que creen imaginarios sobre infamias. Me duele que no les hayan dicho que cuando llegué a la Presidencia una tercera parte de Colombia estaba en poder de la guerrilla, otra tercera en poder de los paramilitares y el resto estaba en riesgo”, dijo.

