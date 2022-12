"Lo que pasa en Barranquilla no es mi culpa, los medios me valen verg*: Valdiri

La influencer barranquillera Andrea Valdriri se despachó contra quienes la crítican por haberse tragado la saliva de sus amigos en un reto que dio a conocer vía Instagram. Este acto ocasionó la molestia de miles de ciudadanos, los cuales le reclamaron por, supuestamente, dar ese tipo de ejemplos en medio de la pandemia.

"Simplemente es mi vida y yo me doy la libertad de que tú la veas porque es pública y cualquiera puede decir lo que quiera, pero me criticaron mucho por el reto. Lo que está pasando en Barranquilla no es mi culpa, eso más que todo es que la gente no se concientiza. Ahora no vengan que porque los amigos de la Valdiri la escupieron es un mal ejemplo", dijo enfáticamente la también bailarina.

Asimismo, la influencer también arremetió

contra los medios de comunicación de la ciudad.

"Aquí la sociedad tiene un problema y los medios de comunicación me valen verg*", manifestó Andrea Valdiri.

