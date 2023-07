Lorelei y Falcao celebran su nueva hija: "Eres ese pedacito de cielo que llega a nuestras vidas"

Se agrandó la familia de Lorelei Tarón y Falcao García. Este lunes la pareja de esposos publicó una serie de fotografías en las que se puede ver el rostro de la pequeña Heaven.

La pequeña bebé llega a seguir alegrando la vida de la familia García y se une a las tres niñas (Dominique, Desirée y Annette) y al niño Jedidiah, quien a su corta edad ya muestra su pasión por el fútbol como su papá.

Con un emotivo mensaje en Instagram, la cantante Lorelei Tarón le dio la bienvenida a su hija y contó que ya le apretó su dedo con su pequeña mano. Asimismo, reiterando la fe que tienen como familia, agradeció a Dios por la llegada de Heaven.



“Bienvenida Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias, Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti”, escribió la argentina en su cuenta personal.

Lorelei Tarón junto a Falcao Foto: @loreleitaron

Así es Heaven, la hija de Lorelei y Falcao

En esa misma publicación de Instagram, publicaron un video en el que se ve el rostro de la niña en blanco y negro. En las imágenes se observa a Heaven llorando mientras la limpian y luego está en los brazos de Falcao.

En la publicación también se observa que, luego del parto, los otros hijos de la pareja llegan a el cuarto para ver a Lorelei y, a través de un celular, conocer a su nueva hermanita.

¿Qué significa Heaven?

Heaven, el nombre de la hija de Lorelei y Falcao, significa en español "cielo", por eso la referencia del mensaje en que los orgullosos padres dicen que ella es un pedacito de cielo que llega a complementar sus vidas.

Asimismo, el cielo tiene relevancia en la religión cristiana de la que son creyentes tanto la cantante como el jugador de fútbol.

