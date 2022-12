Los pasos que todo emprendedor debe poner en práctica

El mundo actual, con el desarrollo de las tecnologías y los bombardeos de información a través de Internet y las redes sociales, exige un nivel superior de conocimiento y destrezas en los jóvenes latinoamericanos.

En ese sentido, 600 jóvenes hablarán de empleabilidad en el III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, organizado por Nestlé de Colombia.

El modelo de Educación Dual también será discutido por los ministros de Educación de los miembros de la Alianza, quienes plantearán la posibilidad de generar pilotos de esta modalidad educativa en sus países.

En el evento, como ya se ha dicho, participarán 600 jóvenes de la Alianza del Pacífico, cincuenta colombianos de las regiones del país invitados por Nestlé, cincuenta de cada uno de los países de esta organización internacional y el resto de participantes vienen de la región del Valle del Cauca.

El camino del emprendimiento

Por eso, y como prioridad, se hace necesario que el emprendimiento sea la clave para descifrar los múltiples obstáculos que se presentan como ‘tatequietos’ al resurgimiento de los jóvenes de América y al mejoramiento en la calidad de vida de la región.

Sin embargo, existen muchos miedos a la hora de comenzar el nada fácil camino del emprendimiento, que terminará, sin duda, con una satisfacción personal y el cumplimiento de sueños que derivarán en el mejoramiento de la calidad de vida.

Como primera medida, es necesario hacer un buen plan de negocios que permita aterrizar la idea y visualizar el negocio y proyecto. Tenga en cuenta que nada se da de la nada y exige un cierto nivel de conocimiento y profundidad.

Al aterrizar la idea, es necesario escribirla, dibujarla y plasmarla en físico, así se va mirando el proyecto más de cerca que cuando son simplemente ideas sueltas en la cabeza sin un orden específico.

Crear alianzas y unir esfuerzos pueden resultar claves a la hora de ejecutar el proyecto o la idea, pues seguramente le darán un plus al emprendimiento y las cosas se facilitarán mucho más.

Juan Pablo Garrido, colombiano que ha creado diversos proyectos de emprendimiento, señaló que la creatividad y la perseverancia deben ser dos de las cualidades de un buen emprendedor.

“Es necesario innovar, crear algo que no exista o no esté aterrizado (…) La perseverancia es fundamental porque no todo se da a la ligera o en el primer intento”, manifestó Garrido en diálogo con BLU Radio.

Asimismo, tenga en cuenta que su proyecto, idea o negocio debe ser competitivo y debe tener unas bases económicas o de sostenimiento fuertes para que el mercado o el sistema no termine absorbiéndolos.

¿Por qué es importante innovar?

Innovar es importante porque crea nuevas oportunidades en pro del desarrollo de un país, una sociedad, una comunidad o la región.

“Crea la base de la economía y permite el mejoramiento de la calidad de vida de la población”, indicó Garrido.

Liderazgo y valentía, las cualidades reinas de todo buen emprendedor

Tenga en cuenta que ser líder es muy importante a la hora de emprender, pues se requiere manejar personal, buscar contactos y abrir puertas, cosas propias de alguien que asume un liderazgo.

Los consejos de un emprendedor exitoso

Juan Camilo Casas es un joven emprendedor y creador de la empresa Pulso Empresarial, que lleva dos años en el mercado y se enfoca en ayudar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas a enfocar el tema de nómina, prestaciones sociales y contratación de personal.

En diálogo con BLU Radio dio los 5 pasos que, a su juicio, se deben seguir para obtener éxito a la hora de emprender.

-Tener la idea clara y enfocarse en ello

-Relacionarse muy bien con personas que conozcan cómo construir una empresa y cómo obtener recursos y préstamos (en caso de requerirse).

-Ser apasionado y creer en sí mismo.

-Conformar un buen equipo de trabajo y motivarlo día a día.

-Estudiar y empaparse de temas básicos financieros y de manejo empresarial.

Finalmente, cabe decir que hoy día los jóvenes están debatiendo y creando opciones para su futuro con apoyo de la empresa privada que ha abierto espacios como el III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, organizado por Nestlé de Colombia.

Este evento busca promover el diálogo entre el sector público y el sector privado de la Alianza del Pacífico, a fin de abordar temas como la educación técnica, la educación superior y la articulación del sector productivo y el sector educativo con miras a fortalecer la equidad social y el desarrollo económico.

En este espacio, que contará con la asistencia de más de 500 jóvenes de Colombia, Chile, Perú y México se promoverán actividades en materias de educación y juventud, con miras a facilitar el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades en los temas considerados prioritarios y con la posibilidad de generar impacto en la economía de la Alianza del Pacifico.

