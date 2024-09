Los Patojos rompen silencio y revelan duros detalles de la muerte de su mamá: “Es grave”

Los generadores de contenido conocidos como Los Patojos recientemente enfrentaron una desgarradora situación tras la trágica y misteriosa muerte de su madre, Yeni Judit Ariza Quiroga.En un reciente video publicado en sus redes sociales, los hijos de Ariza, Naren Alexander y Andrés Javier, abordaron la situación, desmintiendo rumores y ofreciendo su versión de los hechos.

La noticia del fallecimiento de Yeni Ariza ha generado una avalancha de especulaciones y comentarios malintencionados, así como amenazas hacia la familia. En su intervención, Los Patojos expresaron su dolor ante la ola de desinformación que se ha propagado desde la muerte de su madre.

“Todo se ha complicado y está fuera de control. Nos hemos visto obligados a hablar debido a la cantidad de chismes, mala información y amenazas que hemos recibido”, declararon los jóvenes, quienes hicieron un llamado a la calma y a no creer en los rumores que circulan.

Yenny Judit Ariza Quiroga, de Los Patojos Foto: captura de video de YouTube

Las teorías que se han difundido sobre la causa de la muerte de Ariza varían desde el suicidio hasta el homicidio, con algunos rumores apuntando al esposo de Ariza. Sin embargo, Los Patojos, en el clip, insistieron en que no creen que se trate de un suicidio y han pedido que sea la Fiscalía quien esclarezca los hechos.

¿Qué dijeron Los Patojos?

La situación se agravó debido a declaraciones de supuestos videntes que aseguran haber contactado el espíritu de la fallecida, lo que ha generado más controversia y ataques hacia la familia.

No crean esos falsos rumores, esas falsas publicaciones que están haciendo a raíz de sus comentarios ha venido una ola de comentarios de gente malintencionada que quiere sacar provecho de eso., es algo muy delicado, grave Publicaron Los Patojos.

¿Por qué el papá no ha ido a la Fiscalía?

Naren y Andrés también manifestaron su preocupación por el estado emocional de su padre, quien ha sido objeto de críticas injustas. “Mi papá está devastado al escuchar estos comentarios”, afirmaron.

A pesar de que han pasado varios días desde el fallecimiento, los jóvenes aseguran que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación y que su padre se encuentra tan afectado que no ha podido acudir a declarar. “Tenemos la corazonada de que algo pasó, y queremos que la Fiscalía lo demuestre. Hemos intentado ir, pero mi papá no puede, no es capaz”, explicaron.

La muerte de Yeni Judit Ariza Quiroga, ocurrida el 26 de agosto en su finca en Jesús María, Santander, conmocionó no solo a su familia, sino también a la comunidad virtual que sigue de cerca a Los Patojos. Los jóvenes finalizaron su mensaje con un llamado a la justicia, esperando que la verdad salga a la luz y que el caso de su madre no quede impune.

Los Patojos hablaron de su mamá. Foto: TikTok Los Patojos Humor.

“Después de días de dolor y críticas, queremos que se haga justicia. Amamos a nuestra mamá y queremos que todo se revele”, concluyeron, haciendo un llamado a sus seguidores para que detengan los rumores infundados y permitan que la Fiscalía realice su trabajo.