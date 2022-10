Los riesgos a la hora de iniciar un negocio o invertir

Para el experto, como todo en la vida, iniciar un negocio implica riesgos importantes, y por eso es necesario saber a qué se enfrenta.

“La base es aprender a entender a qué se está metiendo”, dijo.



Agregó que existe un riesgo sistémico, es decir, los que no se pueden evitar, tales como la subida del dólar, la reforma tributaria, etc.

“Esos riesgos no los puede cambiar, pero los puede conocer y ver cómo se defiende”, dijo.



Agregó que existe otro tipo de riesgo y es saber exactamente en qué consiste el negocio que se quiere implementar.

“El primer problema es meterse en una inversión sin conocer lo suficiente”, puntualizó.



