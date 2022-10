Los videos presentados por Sebastián Villa en su defensa

La defensa del jugador del Boca Juniors Sebastián Villa presentó un video en el que se muestra el momento en el que el colombiano le dice a Daniela Cortés, su expareja, que no la quiere, y ella lo golpea.

“Mirá cómo te volvés”, dice Villa. A lo que Cortés le asegura: “obvio, como quieres que me ponga si me dices que ya no me quieres”.

Publicidad

“Ya no la quiero Daniela, ¿qué hago si ya no la quiero?”, dice el jugador en el video.

Vea aquí: Daniela Cortés denunció que perdió un bebé por golpes de Sebastián Villa

Posteriormente, Cortés lo golpea en la espalda y le dice que “es un estúpido”.

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

La causa sigue si curso en la fiscalía de Esteban Echeverría pic.twitter.com/bzeHxX4lF5 — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Publicidad

La defensa del colombiano presentó otro video en el que se evidencia que la expareja habla, pero Cortés, al parecer, no lo deja salir de la casa.

“Luego dice que Sebastián es el que le dice cosas. Lo de nosotros terminó y ya no me deja salir. Le pido por favor que me respete que voy para abajo (…). Luego se toca y dice que Sebastián le hizo algo”, menciona Villa.

Publicidad

​“¿Cómo así que lo nuestro terminó? ¿estás loco? (…). La relación la manejamos entre usted y yo”, añade la mujer.

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda 👇 pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Los videos fueron presentados por la defensa para hablar de la agresión de la que la mujer fue víctima. Para expertos, esa conducta no justifica ningún tipo de violencia contra la mujer.

Publicidad