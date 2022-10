Madre pide al Señor de los Milagros para que le encuentre una novia a su hijo

Las parejas en su mayoría son espacios de crecimiento profesional y sentimental, en donde las dos personas trabajan para tener el mejor espacio juntos. Por eso, para muchos es importante encontrar esa “persona ideal” con la cual formar un futuro. Una novia o novio que les lleve a la felicidad.

Sin embargo, para algunos no es tan fácil conseguir pareja y por eso recurren a aplicaciones o estrategias innovadoras para poder conocer más personas, u otros con la ayuda de sus familiares; como es el caso de una madre que asistió a una procesión para pedirle al Señor de los Milagros que le consiga novia a su hijo.

“Que le encuentre una buena novia a mi hijo”, dijo la madre en televisión, a lo que la reportera le pregunta nuevamente si solo eso y ella muy alegre le contesta que sí. El hecho ocurrió en una procesión en Lima, Perú.

“Si mamá fuera a la procesión pediría lo mismo”, dice el titular del video que ya supera las 900.000 reproducciones y tiene miles de me gusta.

“Por eso madre solo hay una”; “El deseo de toda madre que su hijo encuentre a una buena mujer, espero que los hijos hagan caso a sus padres cuando le dicen que esa chica (o) no es”; “Las madres sabes cosas que a veces los hijos no conoces bien”; “Parece joda, pero yo también pediría a Dios que ponga una buena mujer en su camino porqué yo estoy educando un buen varón”; “señora, no busque más, aquí estoy”, son algunos de los comentarios en el popular video.

Blu Radio conoció que el testimonio de la mujer se dio para el programa ‘La banda del Chino’, en la televisión pública de Perú. Se desconoce la edad del hijo de la señora o si ya ha podido conseguir pareja después de la entrevista de su madre.

