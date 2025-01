Mamá de Jois Ramírez se despacha contra quienes las critican por contenido para adultos

La madre deJois Ramírez, Julieth Ordóñez, no ha guardado silencio ante las críticas y comentarios negativos que han rodeado a su familia desde la trágica muerte de Kevin Bocanegra , novio de Jois, durante una excursión al Nevado del Tolima el pasado 31 de diciembre. En un contundente mensaje en redes sociales, Ordóñez respondió a las acusaciones y defendió tanto a su hija como su propio dolor.

La tragedia ocurrió cuando Jois Ramírez, Kevin Bocanegra y Julieth Ordóñez contrataron un plan turístico con una agencia que, según denunciaron, no contaba con permisos para operar en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Durante la travesía, Bocanegra, un montañista experimentado, presentó graves problemas de salud y falleció en pleno recorrido.

La situación se volvió más compleja para Jois Ramírez cuando, en medio del duelo, reveló que realizaba contenido para adultos en plataformas digitales junto a su novio antes de su fallecimiento. Esto desató una avalancha de críticas en redes sociales, apuntando no solo a ella, sino también a su madre.

Jois Ramírez, novia de Kevin Bocanegra. Foto: Instagram @joisramirez08.

La dura respuesta de Julieth Ordóñez

Ante los ataques, Julieth Ordóñez utilizó su cuenta de Instagram para expresar su indignación. En sus historias, declaró:

"No puedo creer hasta dónde han llegado. Ojalá esto no cobre la vida de nadie más por hate, por tristeza, por angustia ni por desesperación. ¿A quién le cabe en la cabeza todo lo que dicen?" Además, respondió directamente a quienes critican el contenido de su hija, calificándolos de hipócritas.

Ustedes compran OnlyFans y están indignados. Ocúpense de su mamá, de sus hijos, de su casa. Déjenme a mí con mi vida y mi dolor, respete el dolor ajeno dijo en sus historias.

Texto mamá de Jois Ramírez. Foto: Instagram @kmila_monacyo.

El vínculo con Kevin Bocanegra

En múltiples publicaciones, Julieth Ordóñez ha compartido recuerdos junto a Kevin Bocanegra, a quien describió como "el mejor yerno del mundo". En un emotivo mensaje, escribió: "Mi hija mayor le dio a mi vida el mejor yerno del mundo, y junto a él, un ángel".

A través de fotos y videos, Ordóñez ha mostrado los momentos que compartió con su yerno, desde entrenamientos en el gimnasio hasta reuniones familiares. En un reciente video, visiblemente afectada, expresó: "A nadie le deseo vivir esto. Mi amor, abrazo hasta el cielo para ti".

Una experiencia traumática en el Nevado

En una entrevista para el pódcast Más allá del silencio, Julieth Ordóñez relató el terror que vivieron al perderse en la montaña. Tras horas sin rumbo, llegaron a una finca donde les informaron de la muerte de Kevin. Según Ordóñez, la noticia les fue comunicada con una frialdad desgarradora: "Él se murió hace rato, mami. ¿No sabía? Más bien deje la bulla, calme a esa niña y váyanse".

El dolor de un familiar

A pesar de las críticas, Julieth Ordóñez continúa compartiendo su dolor y recuerdos de Kevin Bocanegra, buscando mantener viva su memoria mientras enfrenta los juicios y cuestionamientos hacia su familia. Su mensaje es claro: un llamado a la empatía y al respeto en medio de una tragedia que ha marcado profundamente sus vidas.