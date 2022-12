Marbelle cierra su cuenta de Twitter tras acusación de racismo

Por medio de su cuenta de Twitter el usuario identificado como Christian Duvani publicó una imagen en donde se muestra el mensaje racista que, al parecer, la cantante colombiana Maureen Belky Ramírez Cardona, mejor conocida como Marbelle, le envió luego de que él le dijera “ignorante”.

Según las imágenes publicadas por el hombre, Marbelle lo habría mandado a “comer banano”, al mismo tiempo que lo llamó “mico”, algo que rápidamente se hizo viral y provocó rechazo entre cientos de usuarios, quienes tildaron a artista de racista.

“En el día de hoy la señorita Marbelle me escribió esto, cómo me encantaría que esto se supiera, que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia”, escribió el usuario, acompañado de la imagen en la que demuestra las palabras de la cantante.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf — Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019

El problema comenzó porque el usuario de Twitter le respondió un trino a la artista diciéndole “ignorante” en lo que, al parecer, era una cadena de mensajes por el paro de conductores en varias partes del país.

Luego de que los supuestos mensajes de la cantante se hicieran virales y alcanzaran los casi dos mil compartidos, la cantante optó por cerrar su cuenta de Twitter.