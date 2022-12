“Mayolo fue mi mentor, fue el hombre de mi vida”: Alejandra Borrero

La reconocida actriz Alejandra Borrero pasó por los micrófonos de Mesa BLU de BLU Radio para hablar sobre vida personal, su carrera profesional y ‘Phamakon’, obra teatral con más de diez años de vida y que este año busca recordar la memoria de Carlos Mayolo, guionista y director de cine.

“Esta obra no es cualquier chiste, es muy fuerte, no existe ninguna como ella, no hay comparación el ver a un genio que puede descargar su alma en medio de las drogas, eso es realmente impresionante”, dijo.

Su relación Con Mayolo

“Mayolo fue mi mentor, fue el que me enseñó actuar, fue el que frente a cámara me decía lo que era yo, me dio un norte en la vida. Era un hombre que conocía a las mujeres tremendamente, que hablaba de lo que está debajo de las enaguas “, dijo.

“Él apareció muy temprano en mi vida, yo estaba estudiando teatro con Enrique Buenaventura en la Universidad de Valle, tuve el privilegio de tener esos dos en el momento de mi formación. Yo llegué de Estados Unidos y encontré que mi novio estaba trabajando en una película de Carlos Mayolo, ahí comenzó esta relación que no terminó hasta su muerte. Fue el hombre de mí vida”, añadió.

Su juventud

“Fuimos una generación que fue todo un ícono. Recuerdo momentos increíbles de nuestras vidas en los años 80 y 90, era el descaro de vivir, la irreverencia, la impertinencia, esas cosas de juventud tan deliciosas”, comentó.

‘Pharmakon’

“Nunca improviso en el teatro, ¡No señora!, el texto de ‘Pharmakon’ es como está escrito desde el primer día hasta el último, una buena obra (…) Un buen actor debe respetar un buen libreto, y los actores colombianos somos bastante irrespetuosos en ese sentido, pero la obra cada día es nueva, cada día descubro algo”, aseguró.

