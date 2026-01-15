“Me dejó la consagración al trabajo”: periodista Juan Jacobo, hijo de Alfonso Castellanos

El periodista Alfonso Castellanos, recordado por el programa de televisión llamado 'Yo sé quién sabe lo que usted no sabe', falleció a los 91 años en la ciudad de Santa Marta, informó su familia.

"Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!", expresó su hijo, el reportero Juan Jacobo Castellanos, en la red social X.

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) recordó que "en el oficio del periodismo su nombre siempre estuvo asociado a la seriedad, la dignidad y el compromiso con la verdad".

En diálogo con Mañanas Blu, Juan Jacobo Castellanos, entregó detalles sobre el legado que le dejó su padre, un hombre consagrado al periodismo y del cual aprendió para ejercer también como periodista.



Un legado de rigor y disciplina

Para Juan Jacobo, crecer al lado de Alfonso Castellanos fue una experiencia privilegiada, marcada por la presencia constante de cables, micrófonos y luces de cámaras. Sin embargo, más allá de la fascinación técnica, la enseñanza más valiosa que recibió de su padre fue la rigurosidad, la disciplina y la consagración absoluta al trabajo.



Según relató su hijo, Alfonso era un hombre que comenzaba sus labores a las 4 de la mañana y no se detenía sino hasta la medianoche, manteniendo siempre los más altos niveles de exigencia y pulcritud en su tarea informativa.Este compromiso no era solo una rutina, sino una filosofía de vida.

Castellanos creía firmemente que el periodismo debía servir para que los colombianos pudieran entender el mundo, analizando el porqué de las cosas y buscando siempre la verdad detrás de los hechos.

Hoy, el reconocimiento y la gratitud hacia Alfonso Castellanos inundan las redes sociales, confirmando que su labor no solo fue inmensa, sino que sentó las bases de los modelos periodísticos que se siguen utilizando en la actualidad,. Juan Jacobo concluye que su padre fue una leyenda que hizo grande el oficio y cuya mayor batalla diaria fue, hasta el último día, el estudio y el servicio a través de la información

