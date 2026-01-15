En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / “Me dejó la consagración al trabajo”: periodista Juan Jacobo, hijo de Alfonso Castellanos

“Me dejó la consagración al trabajo”: periodista Juan Jacobo, hijo de Alfonso Castellanos

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) recordó que "en el oficio del periodismo su nombre siempre estuvo asociado a la seriedad, la dignidad y el compromiso con la verdad".

Publicidad

Publicidad

Publicidad