"Me dijeron que no pasaría nada": Epa Colombia lloró arrepentida por caso TransMilenio

Yina Calderón y Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, paralizaron las redes sociales con el Instagram Live que realizaron, en el que hablaron de varias cosas como sexualidad, redes sociales y sus inicios como empresarias.

Lo que más llamó la atención de las personas fue el momento en el que ‘Epa Colombia’ lloró por todas las críticas que reciben sus redes sociales tras ser grabada vandalizando una estación de TransMilenio.

“Soy estrato uno, he logrado todo a punta de mis videos, no he tenido una fácil. Estoy pasando por un momento muy difícil. He llorado mucho porque muchas personas se han aprovechado de esto y me han robado”, dijo.

“Soy una empresaria y tengo 20 empleados y eso la gente no lo entiendes. La gente piensa que soy una payasa y claro, en las redes sociales porque es mi trabajo (…). He tratado de no salir, pero Dios me ha dado fortaleza. Las personas que me dijeron que hiciera ese video (vandalizando TransMilenio) no están aquí, me dijeron que no me iba a pasar nada. Sé que cometí el error”, añadió.

Asimismo, aseguró que su proyección empresarial es tener 10 peluquerías, aunque actualmente posee tres.

Epa Colombia también reveló que quiere colocarse “cola”, pero le dejó saber a Yina Calderón que las de ella no le llamaron la atención.

“Las tuyas no me gustaron”, dijo entre risas Epa Colombia.