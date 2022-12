Me impactó la rebeldía de señorita María: cineasta Rubén Mendoza

‘Señorita María, la falda de la montaña’, dirigida por Rubén Mendoza, retrata la vida de una campesina que vive en la vereda de Boavita en Boyacá quien nació siendo hombre, pero nunca se sintió conforme con su cuerpo por lo cual ahora se identifica como mujer.



El director de la cinta destacó En BLU Jeans la historia que según él está cargada de fuerza y rebeldía. “Me impactó la rebeldía, la fuerza de esta mujer en un sector tan conservador que en otras épocas la hubiesen podido matar”, dijo.



A partir del 23 de noviembre el estará film en las carteleras del cine, un trabajo de cine colombiano.



Le puede interesar: MoviePass, el cine que quiera al alcance de su mano.



Otro de los recomendados es Wonder, la historia de un niño de 10 años con una deformidad facial que lo ha obligado a someterse a más de 27 cirugías, pero que ahora se verá enfrentado a retirárselo y enfrentar la vida de otra forma en el colegio.



La cinta es protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay, y es dirigida por Stephen Chbosky.



Finalmente, se confirmó la presencia de tres estrellas de Hollywood en Colombia como Brad Pitt, Will Smith y Mark Wahlberg para rodar tres películas.



Publicidad