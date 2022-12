"Me insultaba y me decía no me metas preso, te pago lo que sea": Eileen Moreno

En una entrevista para Noticias Caracol, la actriz colombiana Eileen Moreno relató los desgarradores momentos que vivió tras ser víctima de una fuerte golpiza, según ella, a manos de su novio el también actor Alejandro García.

Vea también La actriz Eileen Moreno denunció en redes que fue víctima de brutal golpiza

Publicidad

Lo que comenzó como una celebración en julio pasado, terminó con una brutal agresión que la joven denunció en redes sociales y ante las autoridades.

"El me agarra por detrás del cuello y del pelo...me arrastra por el piso, trato de soltarme y no logro. Cuando entro al ascensor, con la mano abierta me golpea fuertísimo, pero luego vino un puñetazo en la cara que me deja mal", señaló Eileen.

La joven asegura que pidió ayuda a su manager Javier Blanco no hizo nada por auxiliarla.

"Empiezo a pedirle que me auxilie porque me va a matar y él no me responde nada, solo me dice que me tranquilce", añadió la actriz.

Publicidad

Publicidad

La joven también afirma que su novio el actor Alejandro García bajó a suplicarle de rodillas que no lo denunciara, mientras la insultaba.

"Alejandro García baja a arrodillarse, a suplicarme que por favor no lo denuncie. Al tiempo que me insultaba decía: "¿cómo me vas a meter preso y llamas a la Policía?..."te pago lo que sea, no hables", relató Moreno.